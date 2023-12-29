Документи для субсидії потрібно підготувати заздалегідь: що потрібно

Для подачі документів через інтернет потрібно буде зробити скановані копії документів, аби додати їх до електронних заяви та декларації

В Україні можна отримати субсидію на оплату житлових, комунальних послуг та витрати на купівлю палива для печей. В середньому допомога від держави покриває 1400 грн з рахунків. Для того, щоб стати отримувачем субсидії потрібно надати Пенсійному фонду ряд документів.

Головні документи — заява та декларація. На сайті Кабміну зазначається, що можуть знадобитися й інші документи. Для тих, хто проживає на орендованому житлі може знадобитися договір оренди. При цьому ВПО подавати такий документ не обов'язково.

Для тих, у кого є заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, аби отримати субсидію потрібно додати копію договору про реструктуризацію заборгованості за умови наявності такого. До додаткових документів також належать:

документи про непроживання особи (довідки, про перебування в іншому населеному пункті через роботу, лікування, навчання, довготривале відрядження, відбування покарання, довідка про оплату ЖКГ послуг в іншому житлі, акти обстеження умов, договори оренди іншого житла тощо)

довідка ВПО.

Свою особу, звертаючись по субсидію, людина підтверджує паспортом, тимчасовим посвідченням, паспортом іноземця чи посвідченням особи без громадянства. На сайті порталу "Дія" також зазначається, що можуть надаватися довідки про доходи, про які невідомо ДФС та ПФУ. Для подачі документів через інтернет потрібні скан-копії потрібних документів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що доходи від депозитів не впливають на суму субсидії. При цьому важлива сама сума депозиту, яка при певних умовах може привести до втрати права на отримання допомоги.