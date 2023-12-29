Документы для субсидии следует подготовить заранее: что нужно

Для подачи документов через интернет нужно будет сделать сканированные копии документов, чтобы добавить их в электронные заявления и декларации

В Украине можно получить субсидию по оплате жилищных, коммунальных услуг и расходы на покупку топлива для печей. В среднем помощь от государства покрывает 1400 грн со счетов. Для того чтобы стать получателем субсидии нужно предоставить Пенсионному фонду ряд документов.

Главные документы – заявление и декларация. На сайте Кабмина отмечается, что могут понадобиться и другие документы. Для проживающих на арендованном жилье может потребоваться договор аренды. При этом ВПЛ подавать такой документ необязательно.

Для тех, у кого есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, чтобы получить субсидию, нужно добавить копию договора о реструктуризации задолженности при наличии такого. К дополнительным документам также относятся:

документы о непроживании лица (справки, о пребывании в другом населенном пункте через работу, лечение, обучение, долгосрочную командировку, отбывание наказания, справка об оплате ЖКХ услуг в другом жилье, акты обследования условий, договоры аренды другого жилья и т.п.)

справка ВПЛ.

Свое лицо, обращаясь за субсидией, человек подтверждает паспортом, временным удостоверением, паспортом иностранца или удостоверением лица без гражданства. На сайте портала "Дия" также отмечается, что могут предоставляться справки о доходах, о которых неизвестно ГФС и ПФУ. Для подачи документов через интернет требуются скан-копии нужных документов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что доходы от депозитов не влияют на сумму субсидии. При этом важна сама сумма депозита, которая при определенных условиях может привести к потере права на получение пособия.