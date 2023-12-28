Украина сближается с Европой: станет ли это причиной роста тарифов на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения в следующем году могут вырасти

В рамках интеграции украинской энергосистемы в европейскую в стране все чаще говорят о повышении тарифов для населения. В Украине в этом году их уже повысили с 1,68 до 2,64 гривны за киловатт.

Вырастут ли цены на электричество для населения и сколько придется платить, рассказала член НКРЭ Ольга Бабий. Информацию она озвучила в комментарии "Телеграфу".

По ее словам пока в стране еще действует режим ПСО – часть себестоимости электроэнергии компенсируют "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Бабий отметила, что это примерно 120 млрд гривен в год.

Еще до войны внешние кредиторы, в частности, МВФ неоднократно поднимали вопрос "экономической обоснованности" коммунальных тарифов для населения. В частности, на электроэнергию.

Этот вопрос фигурировал в нескольких меморандумах с Фондом. При этом власти Украины уверяли, что пока идет война, пересмотра тарифов для населения не будет.

В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что тарифы на электроэнергию в ЕС для населения выше, "и нас будут подталкивать к тому, чтобы выровнять ситуацию".

Согласно данным Евростата, средняя стоимость электроэнергии в ЕС в 2023 году составляет около 0,29 евро за киловатт. При этом цена сильно зависит от страны. Наши 6 евроцентов – это очень дешево по сравнению с 48 в Нидерландах. Но не так уж страшно по сравнению с 6,7 в Косово, или 10 в Албании. "То есть страны, где тарифы либо на нашем уровне, либо немного выше. Поэтому здесь вопрос политический, не факт, что украинцам сразу же бросятся в разы повышать ценники", — добавил Попенко.

При этом член НКРЭ Бабий уверяет, что если тарифы для населения в перспективе и будут пересматриваться, то только в комплексе с системой социальной защиты. "Вполне возможно, что для некоторых категорий населения будет 100% субсидия на электроэнергию, причем в течение всего года, а не только в отопительный сезон. В любом случае учитывается уровень дохода домохозяйств и их способность платить по коммунальным счетам, потому что дополнительное накопление долгов никому не нужно", — подытожила она.

Вероятно, что украинцам, признанным "платежеспособными", придется платить за электричество по 4-4,5 гривен за киловатт.

Напомним, что НКРЭ уже дважды за этот год повышала прайс-кепы (предельные цены на электроэнергию). В целом тарифы за год выросли на 25%.

Больше на эту тему можно узнать в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Энергетический безвиз: сколько теперь придется платить за электричество".

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине до 1 мая 2024 года действует годовая фиксированная цена – 7 грн. 96 коп. за кубометр газа.