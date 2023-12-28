Україна зближується з Європою: чи це стане причиною зростання тарифів на електроенергію

Тарифи на електроенергію для населення наступного року можуть зрости

У рамках інтеграції української енергосистеми до європейської країни все частіше говорять про підвищення тарифів для населення. В Україні цього року їх уже підвищили з 1,68 до 2,64 гривні за кіловат.

Чи зростуть ціни на електрику для населення і скільки доведеться платити, розповіла член НКРЕ Ольга Бабій. Інформацію вона озвучила у коментарі "Телеграфу".

За її словами, поки в країні ще діє режим ПСО – частину собівартості електроенергії компенсують "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Бабій зазначила, що це приблизно120 млрд. гривень на рік.

Ще до війни зовнішні кредитори, зокрема, МВФ неодноразово порушували питання "економічної обґрунтованості" комунальних тарифів для населення. Зокрема, на електроенергію.

Це питання фігурувало у кількох меморандумах із Фондом. При цьому влада України запевняла, що поки триває війна, перегляду тарифів для населення не буде.

У свою чергу глава Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що тарифи на електроенергію в ЄС для населення вищі, "і нас підштовхуватимуть до того, щоб вирівняти ситуацію".

За даними Євростату, середня вартість електроенергії в ЄС у 2023 році становить близько 0,29 євро за кіловат. При цьому ціна залежить від країни. Наші 6 євроцентів – це дуже дешево, порівняно з 48 у Нідерландах. Але не так страшно порівняно з 6,7 у Косові, або 10 в Албанії . "Тобто країни, де тарифи або на нашому рівні, або трохи вищі. Тому тут питання політичне, не факт, що українцям одразу ж кинуться в рази підвищувати цінники", — додав Попенко.

При цьому член НКРЕ Бабій запевняє, що якщо тарифи для населення в перспективі і переглядатимуться, то лише у комплексі із системою соціального захисту . "Цілком можливо, що для деяких категорій населення буде 100% субсидія на електроенергію, причому протягом усього року, а не тільки в опалювальний сезон. У будь-якому випадку враховується рівень доходу домогосподарств та їхня здатність платити за комунальними рахунками, бо додаткове накопичення боргів нікому не потрібно", — підсумувала вона.

Ймовірно, що українцям, визнаним "платоспроможними", доведеться платити за електрику по 4-4,5 гривні за кіловат.

Нагадаємо, що НКРЕ вже двічі за цей рік підвищувала прайс-кепи (граничні ціни на електроенергію). Загалом тарифи за рік зросли на 25%.

Більше на цю тему можна дізнатися в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" " Енергетичний безвіз: скільки тепер доведеться платити за електрику ".

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні до 1 травня 2024 року діє річна фіксована ціна – 7 грн. 96 коп. за кубометр газу.