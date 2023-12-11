Обов'язкова повірка лічильників: хто має за неї платити та скільки вона триває

Якщо лічильник не повіряти — нараховуватимуть за нормами споживання

Лічильники в Україні вимагають обов’язкової повірки за певними інтервалами. Слідкувати за цим має споживач.

Право не повіряти лічильники або відтерміновувати процес перевірки мають тільки люди, які знаходяться на окупованій території або в місцях активних/можливих бойових дій, згідно постанови Кабміну. Для них відстрочка діє до кінця воєнного стану і кілька місяців після його завершення. Зокрема для території які було окуповані це три місяці, територій з бойовими діями 6 місяців.

Тривалість повірки лічильників — від кількадесят хвилин до кількох днів. Якщо лічильник вимагає ремонту, це може затягнутися. На цей період людям або дають підмінний лічильник, або нараховують за загальними показниками. Процес повірки триває таким чином: представники компанії, яка має відповідну сертифікацію, приходять у помешкання, знімають лічильник на повірку у присутності власника і задокументовуючи це, повіряють пристрій та повертають його на місце. Іноді можна провести повірку прямо на місці. Встановлення та зняття відбувається обов'язково у присутності споживача та складається документальний акт підтвердження про це. Ще одним важливим документом який має отримати споживач — акт опломбування лічильника, в ньому вказується дата наступної повірки.

Повірка лічильників платна чи ні:

лічильник на воду знаходиться у власності споживача, тож за його повірку сплачують люди самостійно

лічильник на енергопостачання та газ перевіряють коштом надавача послуг

лічильник на опалення якщо є абонплата за опалення та гарячу воду, то за повірку має платити постачальник.

Раніше "Телеграф" розповідав що існують двофазні лічильники на електроенергію. Вони дозволяють значно заощаджувати кошти, адже рахують денний та нічний тариф окремо. Щоправда, передача показників таких лічильників трошки відрізняється від класичної.