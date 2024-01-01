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Як подати документи на субсидію в 2024: є три способи

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Розмір субсидії залежить від розміру обов'язкового платежу, який розраховується індивідуально
Розмір субсидії залежить від розміру обов'язкового платежу, який розраховується індивідуально. Фото Колаж "Телеграфу"

На субсидію можуть претендувати люди, які самостійно не в змозі сплатити комуналку

В Україні триває оформлення субсидій на решту опалювального періоду. Наразі середня сума субсидії складає близько 1,4 тисячі грн.

Аби отримати субсидію з 2024 треба подати документи вже в січні, адже допомога призначається з місяця звернення. Способів подати документи є одразу кілька, аби можна було обрати зручний для себе. В разі помилки під час подачі документів на її виправлення дається місяць. Про неточності мають повідомити у ПФУ. Вказані дані мають бути достовірними — їх перевірятимуть при прийнятті рішення про надання чи не надання субсидії.

Подача документів поштою на адресу органу ПФУ.

Особиста подача:

  • через сервісний центр Пенсійного фонду
  • уповноваженим особам виконавчого органу місцевої ради
  • через ЦНАП.

Подача заяви через інтернет:

  • вебпортал електронних послуг ПФУ
  • мобільний застосунок Пенсійний фонд
  • портал "Дія".

Раніше "Телеграф" розповідав, що для того, аби отримати субсидію, окрім заяви та декларації можуть знадобитися й інші документи. Частину з них треба підготувати заздалегідь, наприклад документи про непроживання члена домоволодіння, а в разі подачі документів через вебпортали чи застосунок, документи потрібно мати в сканованому вигляді.

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