Як подати документи на субсидію в 2024: є три способи

На субсидію можуть претендувати люди, які самостійно не в змозі сплатити комуналку

В Україні триває оформлення субсидій на решту опалювального періоду. Наразі середня сума субсидії складає близько 1,4 тисячі грн.

Аби отримати субсидію з 2024 треба подати документи вже в січні, адже допомога призначається з місяця звернення. Способів подати документи є одразу кілька, аби можна було обрати зручний для себе. В разі помилки під час подачі документів на її виправлення дається місяць. Про неточності мають повідомити у ПФУ. Вказані дані мають бути достовірними — їх перевірятимуть при прийнятті рішення про надання чи не надання субсидії.

Подача документів поштою на адресу органу ПФУ.

Особиста подача:

через сервісний центр Пенсійного фонду

уповноваженим особам виконавчого органу місцевої ради

через ЦНАП.

Подача заяви через інтернет:

вебпортал електронних послуг ПФУ

мобільний застосунок Пенсійний фонд

портал "Дія".

Раніше "Телеграф" розповідав, що для того, аби отримати субсидію, окрім заяви та декларації можуть знадобитися й інші документи. Частину з них треба підготувати заздалегідь, наприклад документи про непроживання члена домоволодіння, а в разі подачі документів через вебпортали чи застосунок, документи потрібно мати в сканованому вигляді.