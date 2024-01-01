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Как подать документы на субсидию в 2024 году: есть три способа

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Размер субсидии зависит от размера обязательного платежа, рассчитываемого индивидуально
Размер субсидии зависит от размера обязательного платежа, рассчитываемого индивидуально. Фото Коллаж "Телеграфа"

На субсидию могут претендовать люди, которые самостоятельно не в состоянии оплатить коммуналку

В Украине идет оформление субсидий на оставшийся отопительный период. В настоящее время средняя сумма субсидии составляет около 1,4 тысячи грн.

Чтобы получить субсидию с 2024 года, нужно подать документы уже в январе, ведь помощь назначается с месяца обращения. Способов подать документы сразу несколько, чтобы можно было выбрать удобный для себя. В случае ошибки при подаче документов на ее исправление дается месяц. О неточностях должны сообщить в ПФУ. Указанные данные должны быть достоверными – их будут проверять при принятии решения о предоставлении или не предоставлении субсидии.

Подача документов по почте в адрес органа ПФУ.

Личная подача:

  • через сервисный центр Пенсионного фонда
  • уполномоченным лицам исполнительного органа местного совета
  • через ЦНАП.

Подача заявления через интернет:

  • вебпортал электронных услуг ПФУ
  • мобильное приложение Пенсионный фонд
  • портал "Дия".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для того, чтобы получить субсидию, кроме заявления и декларации могут потребоваться и другие документы. Часть из них нужно подготовить заранее, например документы о непроживании члена домовладения, а в случае подачи документов через вебпорталы или приложение документы нужно иметь в сканированном виде.

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