Субсидію не дадуть? На яку суму не можна брати кредит чи робити покупку

Не обійшлося і без виключень, які все ж таки дають право на отримання допомоги

Причин, через які в Україні можуть не призначити субсидію достатньо багато і здебільшого вони стосуються матеріальних статків тих, хто подає заявку на допомогу, членів їхніх домоволодінь та родин. Серед таких причин — здійснення покупки чи оплата послуг на суму в понад 50 тисяч гривень протягом року.

Як зазначили у Пенсійному фонді, обмеження стосується не тільки заявника та зареєстрованих членів домогосподарства, а й членів родин людей зі складу домогосподарства. Для покупок в кредит товарів довгострокового вжитку це також діє. У ПФУ наводять приклад, коли субсидія призначається — в разі оплати частинами на покупку загальною вартістю 10 тис. грн (тобто, до 50 тисяч). Також субсидію можна отримати, якщо продавши одне житло, протягом пів року ви купили інше і це — єдине житло у власності людини. Тоді ця сума не рахується в сукупний дохід.

До таких покупок, які обмежують можливість отримати субсидію належать:

купівля земельної ділянки, квартири (будинку)

купівля нерухомого майна

купівля транспортного засобу (механізму)

купівля цінних паперів та інших фінансових інструментів

купівля віртуальних активів

купівля будівельних матеріалів

купівля товарів довгострокового вжитку

одноразова оплата будь-якої послуги чи роботи

платіж при набутті прав на майно (крім об’єктів спадщини та дарування)

внески до статутного капіталу

благодійність

надання допомоги чи позики.

Є й виключення — якщо була сплачена послуга чи робота на цю або більшу суму, але вона належить до медичних, освітніх або житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків).

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються субсидія та пільга. Отримувати одразу обидва види допомоги не можна, потрібно обрати один.