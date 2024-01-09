Субсидію не дадуть? На яку суму не можна брати кредит чи робити покупку
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Не обійшлося і без виключень, які все ж таки дають право на отримання допомоги
Причин, через які в Україні можуть не призначити субсидію достатньо багато і здебільшого вони стосуються матеріальних статків тих, хто подає заявку на допомогу, членів їхніх домоволодінь та родин. Серед таких причин — здійснення покупки чи оплата послуг на суму в понад 50 тисяч гривень протягом року.
Як зазначили у Пенсійному фонді, обмеження стосується не тільки заявника та зареєстрованих членів домогосподарства, а й членів родин людей зі складу домогосподарства. Для покупок в кредит товарів довгострокового вжитку це також діє. У ПФУ наводять приклад, коли субсидія призначається — в разі оплати частинами на покупку загальною вартістю 10 тис. грн (тобто, до 50 тисяч). Також субсидію можна отримати, якщо продавши одне житло, протягом пів року ви купили інше і це — єдине житло у власності людини. Тоді ця сума не рахується в сукупний дохід.
До таких покупок, які обмежують можливість отримати субсидію належать:
- купівля земельної ділянки, квартири (будинку)
- купівля нерухомого майна
- купівля транспортного засобу (механізму)
- купівля цінних паперів та інших фінансових інструментів
- купівля віртуальних активів
- купівля будівельних матеріалів
- купівля товарів довгострокового вжитку
- одноразова оплата будь-якої послуги чи роботи
- платіж при набутті прав на майно (крім об’єктів спадщини та дарування)
- внески до статутного капіталу
- благодійність
- надання допомоги чи позики.
Є й виключення — якщо була сплачена послуга чи робота на цю або більшу суму, але вона належить до медичних, освітніх або житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків).
Раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються субсидія та пільга. Отримувати одразу обидва види допомоги не можна, потрібно обрати один.