Укр

Субсидию не дадут? На какую сумму нельзя брать кредит или делать покупку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Субсидия покрывает индивидуальный процент расходов на коммунальные услуги Новость обновлена 09 января 2024, 10:19
Субсидия покрывает индивидуальный процент расходов на коммунальные услуги. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не обошлось и без исключений, которые все же предоставляют право на получение помощи

Причин, по которым в Украине могут не назначить субсидию, достаточно много и в основном они касаются материального состояния тех, кто подает заявку на помощь, членов их домовладений и их семей. Среди таких причин — совершение покупки или оплата услуг на сумму более 50 тысяч гривен в течение года.

Как отметили в Пенсионном фонде, ограничение касается не только заявителя и зарегистрированных членов домохозяйства, но и членов семей людей из состава домохозяйства. Для покупок в кредит товаров долгосрочного потребления это тоже действует. В ПФУ приводят пример, когда субсидия назначается – в случае оплаты частями на покупку общей стоимостью 10 тыс. грн (т.е. до 50 тысяч). Также субсидию можно получить, ели продав одно жилье, в течение полугода вы купили другое и это — единственное жилье в собственности человека. Тогда эта сумма не учитывается в совокупный доход.

К таким покупкам, ограничивающим возможность получить субсидию, относятся:

  • покупка земельного участка, квартиры (дома)
  • покупка недвижимого имущества
  • покупка транспортного средства (механизма)
  • покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов
  • покупка виртуальных активов
  • покупка строительных материалов
  • покупка товаров долгосрочного потребления
  • единовременная оплата любой услуги или работы
  • платеж при обретении прав на имущество (кроме объектов наследия и дарения)
  • взносы в уставный капитал
  • благотворительность
  • оказание помощи или ссуды.

Есть и исключение — если была оплачена услуга или работа на эту или большую сумму, но она относится к медицинским, образовательным или жилищно-коммунальным услугам согласно социальной норме жилья (общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв.м для индивидуальных домов).

Ранее Телеграф рассказывал, чем отличаются субсидия и льгота. Получать сразу оба вида помощи нельзя, нужно выбрать один.

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#Выплаты #Субсидия #Субсидии