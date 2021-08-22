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Зі стріляниною, фонтанами і спецефектами: відео, як флот і авіація готуються до параду на морі в Одесі

Автор
О. Волкова
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Автор
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Зі стріляниною, фонтанами і спецефектами: відео, як флот і авіація готуються до параду на морі в Одесі Новина оновлена 22 серпня 2021, 13:13
Підготовка до параду в Одесі йде повним ходом

В Одесі четвертий день поспіль готуються до параду до Дня Незалежності України

У неділю, 22 серпня, в Одесі триває підготовка до масштабного військового параду на Чорному морі, який пройде 24 серпня в 30-й День Незалежності України.

Ефектними кадрами підготовки діляться місцеві Телеграм-канали.

"Не хвилюйтеся, це не обстріли, а всього лише підготовка до параду. 4-й день вже готуються", — пишуть в мережі, публікуючи відео стрільб і польотів над морем.

Інтернет-користувачі пишуть, що видовище приголомшливе, а діти, побачивши репетицію, пищали від захвату.

Втім, багато хто задавався питанням, навіщо витрачати гроші на такі масштабні репетиції, які можуть обійтися дорожче самого святкового дійства.

Відзначимо, що всі бажаючі зможуть помилуватися міццю українського флоту з пляжу "Ланжерон" 24 серпня о 10:00. Крім українських ВМС, в параді на Чорному морі візьмуть участь і кораблі країн-партнерів України.

Раніше ми повідомляли, що зовсім скоро українці будуть відзначати найголовніше свято для всієї країни — День незалежності України. Відзначимо, що святкові вихідні триватимуть з суботи 21 серпня по вівторок, 24 серпня. "Телеграф" дізнався, які урочисті заходи будуть проходити в цей уїк-енд в Одесі, Львові та Дніпрі і куди варто сходити.

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