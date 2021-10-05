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Сезон закінчився: в центрі Одеси прибрали незаконних паркувальників, яких "не помічали" з початку літа

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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В Одесі знесли будку паркувальників Новина оновлена 05 жовтня 2021, 16:30
В Одесі знесли будку паркувальників

Місцеві жителі не виключають, що вона знову з’явиться на цьому місці в наступному році.

В Одесі біля арки Ланжерона знесли будку паркувальників, на яких місцеві жителі скаржилися все літо.

Про це поінформував "7 канал Одеса".

За його даними, ця будка стояла там протягом усього літа. Місцеві жителі зверталися зі скаргами в КП "Парксервіс", проте там їх повідомлення вперто ігнорували.

"Це тривало весь курортний сезон, але в Одеській міськраді про свавілля, нібито, дізналися тільки зараз і зажадали прибрати", — сказано в повідомленні.

У мережі вже почали жартувати про те, що демонтаж пов’язаний із завершенням курортного сезону, а також про те, що будку не демонтовали, а тимчасово перемістили на зберігання до наступної весни.

Пляж Ланжерона знаходиться практично в самому центрі міста і є одним з найпопулярніших місць для відпочинку одеситів і туристів.

Арка Ланжерона на карті Одеси
Арка Ланжерона на карті Одеси

Як повідомлялося раніше, компанія Google склала рейтинг найбільш популярних українських пляжів. Примітно, що Одеса в цей список не потрапила, втім в ньому є два пляжі в Одеській області. А ось лідером в цьому рейтингу стала Херсонська область.

Теги:
#Одеса #Парковка #Паркувальники
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