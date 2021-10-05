Укр

Сезон закончился: в центре Одессы убрали незаконных парковщиков, которых "не замечали" с начала лета

Автор
Геннадий Лубенец
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В Одессе снесли будку парковщиков
В Одессе снесли будку парковщиков

Местные жители не исключают, что будка вновь появится на этом месте в следующем году.

В Одессе возле арки Ланжерона снесли будку парковщиков, на которых местные жители жаловались все лето.

Об этом проинформировал "7 канал Одесса".

По его данным, эта будка стояла там на протяжении всего лета. Местные жители обращались с жалобами в КП "Парксервис", однако там их сообщения упорно игнорировали.

"Это продолжалось весь курортный сезон, но в Одесском горсовете о беспределе, якобы, узнали только сейчас и потребовали убрать", — сказано в сообщении.

В сети уже начали шутить о том, что демонтаж связан с завершением курортного сезона, а также о том, что будку не демонтировали, а временно переместили на хранение до следующей весны.

Пляж Ланжерона находится практически в самом центре города и является одним из самых популярных мест для отдыха одесситов и туристов.

Арка Ланжерона на карте Одессы
Арка Ланжерона на карте Одессы

Как сообщалось ранее, компания Google составила рейтинг наиболее популярных украинских пляжей. Примечательно, что Одесса в этот список не попала, впрочем в нем есть два пляжа в Одесской области. А вот лидером в этом рейтинге стала Херсонская область.

Теги:
#Одесса #Парковка #Парковщики
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