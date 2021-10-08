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Одесит ледь не прирізав чоловіка через... шкарпетки (фото, відео)

Автор
Валерія Куценко
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Інцидент трапився на Привозі
Інцидент трапився на Привозі

Чи дійсно потерпілий що-небудь вкрав — не уточнюється

В Одесі один чоловік ледь не зарізав іншого на смерть через підозри в крадіжці шкарпеток на ринку.

Про це в четвер, 7 жовтня, проінформувала прес-служба одеської поліції.

Відзначається, що інцидент мав місце на ринку в Приморському районі Одеси, — 31-річний місцевий житель побачив, як знайома йому продавчиня звинувачує покупця в крадіжці шкарпеток.

Місце події в Одесі
Місце події в Одесі

Недовго думаючи, одесит кинувся на нього, вони побилися, і ймовірний зловмисник, який виявився 27-річним уродженцем Миколаївської області, отримав ножем в груди, а його кривдник втік і переховувався на складах.

Ніж, який одесит встромив в груди "злодію"
Ніж, який одесит встромив в груди "злодію"

Через пару годин правоохоронці затримали одесита, оформили справу за статтею про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і помістили його під варту без права виходу під заставу, — в результаті йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Потерпілий потрапив до лікарні. Про його поточний стан нічого не відомо.

Судячи з кадрів на відео, відбувалося все це на сумнозвісному Привозі:

Як повідомляв "Телеграф", тільки напередодні ще одні розборки із застосуванням холодної зброї трапилися в Харкові — там сталася масова бійка в нічному клубі, яка переросла в різанину.

Теги:
#Одеса #Крадіжка #Шкарпетки #Привоз #Злодійство #Різанина
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