Укр

Одессит чуть не прирезал мужчину из-за... носков (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко
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Автор
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Инцидент случился на Привозе
Инцидент случился на Привозе

На самом ли деле пострадавший что-либо украл — не уточняется

В Одессе один мужчина чуть не зарезал другого насмерть из-за подозрения в краже носков на рынке.

Об этом в четверг, 7 октября, проинформировала пресс-служба одесской полиции.

Отмечается, что инцидент имел место на рынке в Приморском районе Одессы, — 31-летний местный житель увидел, как знакомая ему продавщица обвиняет покупателя в краже носков.

Место происшествия в Одессе
Место происшествия в Одессе

Недолго думая, одессит бросился на него, они подрались, и предполагаемый злоумышленник, который оказался 27-летним уроженцем Николаевской области, получил ножом в грудь, а его обидчик убежал и прятался на складах.

Нож, который одессит вонзил в грудь "вору"
Нож, который одессит вонзил в грудь "вору"

Спустя пару часов правоохранители задержали одессита, оформили дело по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, и поместили его под стражу без права выхода под залог, — в итоге ему грозит до восьми лет заключения.

Пострадавший попал в больницу. О его текущем состоянии ничего не известно.

Судя по кадрам на видео, происходило все это действие на печально известном Привозе:

Как сообщал "Телеграф", только накануне еще одни разборки с применением холодного оружия случились в Харькове — там произошла массовая драка в ночном клубе, которая переросла в поножовщину.

Теги:
#Одесса #Кража #Носки #Привоз #Воровство #Поножовщина
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