В Одесі жінка випала з трамвая: водій намагалася відкупитися і втекти (відео)

Пенсіонерка отримала кілька травм, але не підтримку від інших пасажирів

В Одесі літня пасажирка трамваю випала з вагона під час руху транспорту.

Подробиці інциденту, що стався 16 жовтня, повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO".

Відомо, що постраждала пенсіонерка якраз намагалася зайти до трамваю, коли водій, не перевіривши, чи всі пасажири на місці, рушила. Через це жінка не втрималася на ногах, і трамвай поволік її за собою.

Деякі із очевидців тут же змусили транспорт зупинитися і почали розгляд. На місце події відразу приїхала швидка допомога, щоб обстежити постраждалу.

Повідомляється, що у пенсіонерки начебто діагностували вивих плеча. Згідно з іншими джерелами, вона відбулася переломом ключиці та забоєм голови. Також вона сильно перелякалася, адже лише дивом не опинилася під трамвайними колесами.

Відомо, що НП сталася в районі "Молодої гвардії" із трамваєм 3255. При цьому більшість пасажирів, хоча і будучи приблизно одного віку з постраждалою, відмовлялися виходити з вагона і вимагали продовжити рух. Очевидець зазначає, що на питання, якби подібне сталося з ними, вони реагували по-хамськи.

Також відомо, що водій пропонувала пасажирці, яка випала, гроші, щоб "зам’яти" інцидент. Коли потерпіла відмовилася, працівниця трамвая намагалася виїхати, проте цьому не дали статися очевидці.

"Якби впали ті бабусі [маються на увазі інші пасажирки — ред.], то волали б як ненормальні", "Які ж все-таки жорстокі люди", "Люди кінч*ні у вагоні всі якісь. Знають про те, що трапилося, і чекають, поки трамвай переможе", "Одеська мудрість говорить: в будь-якій незрозумілій ситуації знімай на відео! Молодець, що все фіксував на камеру, а то фіг потім що доведеш..." — пишуть люди в коментарях під роликом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на Закарпатті з місця злочину намагався втекти байкер, який скоїв смертельний наїзд на маленьку дівчинку. При цьому ДТП сталося на пішохідному переході.