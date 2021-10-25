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Наймолодшому всього 10 років: в Чорноморську прикордонники знайшли в контейнерах сирійців-нелегалів (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Мігранти в Чорноморську Новина оновлена 25 жовтня 2021, 15:59
Мігранти в Чорноморську

Вантажівки з нелегалами прибули з Туреччини.

У Чорноморському порту, що в Одеській області, співробітники прикордонної служби знайшли в контейнерах сімох нелегалів, які прямували до Німеччини з Сирії.

Як передає пресслужба ДПСУ, знахідку виявили в контейнерах трьох вантажівок, які прибули поромом з Туреччини.

Примітно, що всі прибулі сирійці зовсім молодого віку: найстаршому з них 21 рік, а наймолодшому — 10. У всіх з них при собі були внутрішні паспорти.

Мігранти зізналися, що вже заплатили 2100 доларів (55,4 тисячі гривень) організатору "турне", ще 3000 (близько 79 тисяч грн) вони повинні були передати по прибуттю до Німеччини.

Як повідомлялося раніше, в Польщі нещодавно оприлюднили статистику за кількістю мігрантів, яким було видано посвідку на проживання. З півмільйона таких, майже половину складають українці — таких в Польщі 227 тисяч. Наступними в списку йдуть білоруси, проте їх там лише 34 тисячі.

Теги:
#Україна #Мігранти #Одеська область #ДПСУ #Чорноморськ
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