В Одесі та області киснева криза: десятки людей довелося терміново рятувати серед ночі (відео)

В ОДА кажуть, що кисень закінчився через необов’язкових постачальників, які порушили договір

В Одеському обласному центрі соціально значущих захворювань на Міхновського напередодні, 26 жовтня, закінчився кисень. В результаті життя 45 пацієнтів опинилося під загрозою, і почалося екстрене перевезення людей до інших лікарень серед ночі. Однак і там виникли проблеми, оскільки система електропостачання могла не витримати додаткового навантаження.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та чиновники в облдержадміністрації.

Відомо, що у зв’язку з критичною ситуацією пацієнтів перевезли до відділення Обласної туберкульозної лікарні на вул. Ядова, проте генератор міг не витримати такої напруги та з обленерго терміново везли додаткове обладнання. На щастя, життю 45 людей уже нічого не загрожує.

Проте на брифінгу директора департаменту охорони здоров’я Одеської обладміністрації Наталії Одарій-Захар’євої виявилося, що проблема не лише у клініці на Міхновського: кисню не вистачає і в області – в Арцизі та Роздільній, де виникли неполадки на кисневих станціях. Через це туди перенаправляють кисень із Одеси.

В ОДА кажуть, що не всі постачальники виконують зобов’язання щодо постачання життєво важливого кисню до лікарень. Саме через це, каже чиновниця, і сталася НП на Міхновського: медики знали, що залишилося 20 балонів кисню і чекали на додаткові від постачальників, проте ті не приїхали.

На момент виходу новини дана проблема у ковідних лікарнях все ще залишається гострою, проте на Одещину ось-ось прибудуть додаткові 30 тонн кисню.

Нагадаємо, основний український завод припинив виробництво кисню, тому його довелося закуповувати у Польщі.