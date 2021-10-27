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Одеситам бути напоготові: в Україну потрапила партія небезпечної курятини

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Курятина Новина оновлена 27 жовтня 2021, 15:22
Курятина

Не виключено, що м’ясо потрапило на магазинні прилавки в Одеській області.

В Україну потрапила партія зараженої сальмонелою курятини з Польщі.

Про це попереджає пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що інформація про це надійшла до одеського підрозділу відомства.

М’ясо було виготовлено компанією Cedrob SA з міста Цеханув, після чого воно зберігалося на складах AMP Logistika у Плонську. В Україні його отримала компанія "Вінтер" у Луцьку, а після цього вона була доставлена до Одеси.

Партія зараженого м’яса оцінюється в 1,6 тонни та не виключено, що воно може з’явитись на прилавках магазинів в Одесі та області.

У разі виявлення, Держпродспоживслужба закликає негайно звернутися до головного управління відомства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" попереджав, що через зростання цін на енергоносії в Україні може помітно подорожчати молоко та вся молочна продукція. Крім того, не виключено, що з цих причин українці зможуть спостерігати також зростання цін на м’ясну продукцію.

Теги:
#Одеса #Курятина #Сальмонела #Госпродпотребслужба
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