Одеситам бути напоготові: в Україну потрапила партія небезпечної курятини
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Не виключено, що м’ясо потрапило на магазинні прилавки в Одеській області.
В Україну потрапила партія зараженої сальмонелою курятини з Польщі.
Про це попереджає пресслужба Держпродспоживслужби.
Зазначається, що інформація про це надійшла до одеського підрозділу відомства.
М’ясо було виготовлено компанією Cedrob SA з міста Цеханув, після чого воно зберігалося на складах AMP Logistika у Плонську. В Україні його отримала компанія "Вінтер" у Луцьку, а після цього вона була доставлена до Одеси.
Партія зараженого м’яса оцінюється в 1,6 тонни та не виключено, що воно може з’явитись на прилавках магазинів в Одесі та області.
У разі виявлення, Держпродспоживслужба закликає негайно звернутися до головного управління відомства.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" попереджав, що через зростання цін на енергоносії в Україні може помітно подорожчати молоко та вся молочна продукція. Крім того, не виключено, що з цих причин українці зможуть спостерігати також зростання цін на м’ясну продукцію.
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