"Більше зайнятися нічим?": Одесити розлютили установкою пам’ятного знака скандальному Ройтбурду

Користувачів соцмереж не втішила новина про створення пам’ятного знака на честь скандального художника

Депутати Одеської міської ради ініціюють встановлення пам’ятного знака на честь Олександра Ройтбурда – колишнього директора Художнього Музею ім. Ройтбурда. Пам’ятний знак хочуть встановити на Алеї зірок біля оперного театру Одеси.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса як вона є".

Новина про встановлення пам’ятного знака не втішила користувачів соцмереж, які досить критично поставилися до неї:

Реакція соцмереж на новину про встановлення пам’ятного знака Ройтбурду

Олександр Ройтбурд помер 8 серпня 2021 року. Він був відомим художником-постмодерністом, який брав участь у понад 100 виставках та арт-проектах у всьому світі. Починаючи з 2018 року, він обіймав посаду директора Одеського художнього музею.

Творчість Ройтбурда його противники називали "порнографією", а сам він, нібито, малює картини "фекаліями та ненавидить Одесу". Правда, пізніше все ж стало відомо, що інформація про картини "фекаліями" — фейк. Після низки критичних випадів у його бік Одеська облрада у вересні 2019 року звільнила Ройтбурда з посади директора музею. Щоправда, після мітингу прихильників художника його знову поновили на посаді, а потім знову зняли після кількох судів. Остаточно свою посаду Ройтбурд повернув у грудні 2020 року, коли Одеська обласна рада відновила художника на посаді керівника музею.

Олександр Ройтбурд був досить суворим, коли питання стосувалися визначення його особистого стилю. В останніх роботах він відмовився від сарказму та драматизму, а також став частіше використовувати тонку іронію.