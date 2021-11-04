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"Більше зайнятися нічим?": Одесити розлютили установкою пам’ятного знака скандальному Ройтбурду

Автор
Тетяна Веремєєва
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Олександр Ройтбурд
Олександр Ройтбурд

Користувачів соцмереж не втішила новина про створення пам’ятного знака на честь скандального художника

Депутати Одеської міської ради ініціюють встановлення пам’ятного знака на честь Олександра Ройтбурда – колишнього директора Художнього Музею ім. Ройтбурда. Пам’ятний знак хочуть встановити на Алеї зірок біля оперного театру Одеси.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса як вона є".

Новина про встановлення пам’ятного знака не втішила користувачів соцмереж, які досить критично поставилися до неї:

 

Реакція соцмереж на новину про встановлення пам’ятного знака Ройтбурду
Реакція соцмереж на новину про встановлення пам’ятного знака Ройтбурду

Олександр Ройтбурд помер 8 серпня 2021 року. Він був відомим художником-постмодерністом, який брав участь у понад 100 виставках та арт-проектах у всьому світі. Починаючи з 2018 року, він обіймав посаду директора Одеського художнього музею.

Творчість Ройтбурда його противники називали "порнографією", а сам він, нібито, малює картини "фекаліями та ненавидить Одесу". Правда, пізніше все ж стало відомо, що інформація про картини "фекаліями" — фейк. Після низки критичних випадів у його бік Одеська облрада у вересні 2019 року звільнила Ройтбурда з посади директора музею. Щоправда, після мітингу прихильників художника його знову поновили на посаді, а потім знову зняли після кількох судів. Остаточно свою посаду Ройтбурд повернув у грудні 2020 року, коли Одеська обласна рада відновила художника на посаді керівника музею.

Олександр Ройтбурд був досить суворим, коли питання стосувалися визначення його особистого стилю. В останніх роботах він відмовився від сарказму та драматизму, а також став частіше використовувати тонку іронію.

Теги:
#Одеса #Художник
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