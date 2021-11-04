"Больше заняться нечем?": Одесситов разозлили установкой памятного знака скандальному Ройтбурду

Пользователей соцсетей не обрадовала новость о создании памятного знака в честь скандального художника

Депутаты Одесского городского совета инициируют установку памятного знака в честь Александра Ройтбурда – бывшего директора Художественного Музея им. Ройтбурда. Памятный знак хотят установить на Аллее звезд возле Оперного театра Одессы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть".

Новость об установке памятного знака не обрадовала пользователей соцсетей, которые довольно критично отнеслись к ней:

Реакция соцсетей на новость об установке памятного знака Ройтбурду

Отметим, Александр Ройтбурд скончался 8 августа 2021 года. Он был известным художником-постмодернистом, который участвовал в более 100 выставках и арт-проектах по всему миру. Начиная с 2018 года, он занимал должность директора Одесского художественного музея.

Творчество Ройтбурда его противники называли "порнографией", а сам он, якобы, рисует картины "фекалиями и ненавидит Одессу". Правда, позже выяснилось, что информация о картинах "фекалиями" все же — фейк. После ряда критических выпадов в его сторону, Одесский облсовет в сентябре 2019 года уволил Ройтбурда с должности директора музея. Правда, после митинга сторонников художника, его снова восстановили в должности, а потом снова сняли после нескольких судов. Окончательно свою должность Ройтбурд вернул в декабре 2020 года, когда Одесский областной совет возобновил художника в должности руководителя музея.

Александр Ройтбур был довольно строгим, когда вопросы касались определения его личного стиля. В последних работах он отказался от сарказма и драматизма, а также стал чаще использовать тонкую иронию и драматизм.