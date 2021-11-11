Запідозрив у крадіжці: під Одесою чоловік посадив знайомого на ланцюг (фото, відео)

В ув’язненні чоловік провів близько доби.

У Білгород-Дністровському на Одещині конфлікт двох чоловіків закінчився незвично — один із них опинився на ланцюгу в теплиці приватного будинку.

Про це повідомляє поліція області.

44-річний чоловік допомагав своєму знайомому та його дружині у господарських справах, коли той запідозрив його у крадіжці. У результаті 49-річний мешканець будинку спробував вирішити проблему самостійно. Він ударив чоловіка, взяв залізний ланцюг і прикував помічника у теплиці за ногу.

Саме таким чином був прикутий постраждалий

"Розумів, що якщо чоловік зараз втече, ми його більше не знайдемо. Не міг весь час тримати, я її просто прикував, щоб він не втік", — пояснив підозрюваний.

Потерпілий зміг пошкодити ланку ланцюга

В ув’язненні постраждалий провів майже добу. Йому вдалося зняти пута пошкодивши ланцюг, він вибіг надвір і попросив допомоги у мешканців сусідніх будинків. Ті викликали поліцію.

Чоловікові, котрий посадив на ланцюг знайомого, загрожує до п’яти років за ґратами. Йому вже висунули підозру за ч.2 ст.146 у незаконному позбавленні волі.

Зазначимо, що власником будинку він не є – домоволодіння належить матері підозрюваного.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі вигорів приватний клуб на березі моря — власник підозрює підпал.