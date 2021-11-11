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Запідозрив у крадіжці: під Одесою чоловік посадив знайомого на ланцюг (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Поліція оглядає речовий доказ. Новина оновлена 11 листопада 2021, 12:59
Поліція оглядає речовий доказ.

В ув’язненні чоловік провів близько доби.

У Білгород-Дністровському на Одещині конфлікт двох чоловіків закінчився незвично — один із них опинився на ланцюгу в теплиці приватного будинку.

Про це повідомляє поліція області.

44-річний чоловік допомагав своєму знайомому та його дружині у господарських справах, коли той запідозрив його у крадіжці. У результаті 49-річний мешканець будинку спробував вирішити проблему самостійно. Він ударив чоловіка, взяв залізний ланцюг і прикував помічника у теплиці за ногу.

Саме таким чином був прикутий постраждалий
Саме таким чином був прикутий постраждалий

"Розумів, що якщо чоловік зараз втече, ми його більше не знайдемо. Не міг весь час тримати, я її просто прикував, щоб він не втік", — пояснив підозрюваний.

Потерпілий зміг пошкодити ланку ланцюга
Потерпілий зміг пошкодити ланку ланцюга

В ув’язненні постраждалий провів майже добу. Йому вдалося зняти пута пошкодивши ланцюг, він вибіг надвір і попросив допомоги у мешканців сусідніх будинків. Ті викликали поліцію.

Чоловікові, котрий посадив на ланцюг знайомого, загрожує до п’яти років за ґратами. Йому вже висунули підозру за ч.2 ст.146 у незаконному позбавленні волі.

Зазначимо, що власником будинку він не є – домоволодіння належить матері підозрюваного.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі вигорів приватний клуб на березі моря — власник підозрює підпал.

Теги:
#Крадіжка #Одеська область #Білгород-Дністровський #Ланцюг
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