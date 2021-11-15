"Лікуватися треба": мешканців Южного на Одещині розлютили пропозицією перейменувати місто

Назву міста хочуть змінити через її російськомовний характер

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь запропонував перейменувати одразу кілька міст України через російськомовний характер назв — у список також потрапило місто Южне Одеської області, однак місцевих жителів така ініціатива лише роздратувала.

Допис із пропозицією про перейменування Южного зʼявився на сторінці Южненської міської ради. У публікації йшлося, що мовний омбудсмен Тарас Кремінь вказав на необхідність перейменування міста через те, що назва має "російськомовний характер, є запозиченою та не відповідає правилам і нормам українського походження".

Цю ініціативу винесли на обговорення громади, яка своєю чергою розкритикувала її вщент. Жителі міста наперебій писали, що виступають "проти" зміни назви Южного на якусь іншу та зазначали, що не бачать у цьому жодної необхідності. Дехто намагався давати поради владі, чим їм краще займатися замість перейменування міст, а ще частина бідкалася, що доведеться змінювати купу документів.

Варто зауважити, що були й такі мешканці Южного, які писали, що перейменування міста є необхідністю з огляду на Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомляв "Телеграф", раніше пропозицією щодо перейменування України відзначився речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Ця ідея найбільше не сподобалася мешканцям РФ.