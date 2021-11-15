Укр

"Лечиться надо": жителей Южного на Одесчине взбесили предложением переименовать город

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Южное в Одесской области хотят переименовать Новость обновлена 15 ноября 2021, 22:05
Южное в Одесской области хотят переименовать

Название города хотят изменить из-за его русскоязычного характера

Языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил переименовать сразу несколько городов Украины из-за русскоязычного характера названий — в список также попал город Южный Одесской области, однако местных жителей такая инициатива только разозлила.

Сообщение с предложением о переименовании Южного появилось на странице Южненского городского совета. В публикации говорилось, что языковой омбудсмен Тарас Кремень указал на необходимость переименования города из-за того, что название носит "русскоязычный характер, заимствовано и не соответствует правилам и нормам украинского происхождения".

Эту инициативу вынесли на обсуждение общины, которая в свою очередь раскритиковала ее полностью. Жители города наперебой писали, что выступают "против" изменения названия Южного и отмечали, что не видят в этом никакой необходимости. Некоторые пытались давать советы властям, чем им лучше заниматься вместо переименования городов, а еще часть жаловалась, что придется менять кучу документов.

Следует заметить, что были и такие жители Южного, которые писали, что переименование города необходимо с учетом Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщал "Телеграф", ранее предложением по переименованию Украины отметился спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Эта идея больше всего не понравилась жителям РФ.

Теги:
#Одесская область #Южное #Тарас Креминь #Языковой омбудсмен
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