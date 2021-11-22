Одесі слідом за Києвом загрожують віялові відключення електроенергії: що сталося
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Проблема найбільше може вдарити по інфікованих коронавірусом.
В Одесі не виключили ймовірності віялових відключень електрики по всьому місту, а тому влада стурбувалася необхідністю мати запас акумуляторів для кисневого обладнання в будинках з пацієнтами, які хворіють на COVID-19.
Про це розповів міський голова Геннадій Труханов під час засідання обласної адміністрації.
"На жаль є така інформація, що у нас можуть бути якісь віялові відключення світла", — сказав він.
Він розповів, що в такій ситуації неможливо зробити так, щоб від постачання не відключалися окремі будинки, оскільки люди "хворіють по всьому місту".
Тому Труханов заявив, що є необхідність порушити питання про забезпечення таких пацієнтів запасом акумуляторів, оскільки для деяких людей наразі це питання життя і смерті.
Як повідомлялося раніше, про можливість початку віялових відключень раніше заявляв мер Києва Віталій Кличко. Водночас з’являлася інформація, що у частині міст Київської області такі вже почалися.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса теж зазначав, що через енергетичну кризу, яка торкнулася України, без віялових відключень пройти зиму буде складно.
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