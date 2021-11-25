Під Одесою військові збили новенький дрон поліції за 1,5 мільйони гривень: як так вийшло (фото)

Поліцейський дрон сприйняли за ворожий

В Одесі поліцейські через власну помилку втратили новий мультикоптер DJI Matrice 300 RTK вартістю майже 1,5 мільйони гривень. Літальний апарат збили військові, сприйнявши його за ворожий.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", інцидент стався у середу, 24 листопада, під час антитерористичних навчань.

Зазначається, що правоохоронці запустили літальний апарат на околиці Одеси як раз у тому місці, де розташовані армійські склади. Для випробувань дрона навіть покликали фахівців з Києва, однак вже через 10 хвилин після запуску апарат зник.

Поки техніку намагалися знайти, військовослужбовці заявили у поліцію про невідомий літальний об’єкт, який літав над складами. Тоді правоохоронці, які нічого не знали про тренувальний запуск дрона, вирішили його "вполювати" та навіть оголосили премію у дві тисячі гривень для тих, хто його приземлить.

В результаті, військові збили дрон поліції з автомата Калашникова. Поліціянти, які запускали диво техніки у повітря, отримали лише залишки від неї. У мережі навіть з’явилося фото зіпсованої техніки.

Збитий дрон

Як повідомляє "УНІАН" з посиланням на поліцію Одеси, мультикоптер за 1,5 млн грн придбали для регіонального главку Нацполіції всього кілька днів тому. Його частини знайшли бійці Нацгвардії, які були залучені до пошуків. Пристрій був оснащений супутниковою системою позиціювання, системою інфрачервоних датчиків, тепловізором, зумом, камерою з ширококутним обʼєктивом і лазерним далекоміром.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна планує закупити ще 24 турецьких безпілотників Bayraktar. З недавніх пір вони знаходяться на озброєнні ЗСУ.