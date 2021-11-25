Под Одессой военные сбили новенький дрон полиции за 1,5 миллиона гривен: как так получилось (фото)

Полицейский дрон восприняли как вражеский

В Одессе полицейские из-за своей ошибки потеряли новый мультикоптер DJI Matrice 300 RTK стоимостью почти 1,5 миллиона гривен. Летательный аппарат сбили военные, приняв его за вражеский.

Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел в среду, 24 ноября, во время антитеррористических учений.

Отмечается, что стражи порядка запустили летательный аппарат на окраине Одессы как раз в том месте, где расположены армейские склады. Для испытаний дрона даже позвали специалистов из Киева, однако уже через 10 минут после запуска аппарат исчез.

Пока технику пытались найти, военнослужащие заявили в полицию о неизвестном летальном объекте, летающем над складами. Тогда правоохранители, ничего не знавшие о тренировочном запуске дрона, решили открыть на него охоту и даже объявили премию в две тысячи гривен тем, кто его приземлит.

В результате военные сбили дрон полиции из автомата Калашникова. Полицейские, запускавшие чудо техники в атмосферу, получили лишь остатки от нее. В сети даже появилось фото испорченной техники.

Сбитый дрон

Как сообщает "УНИАН" со ссылкой на полицию Одессы, мультикоптер за 1,5 млн. грн. приобрели для регионального главка Нацполиции всего несколько дней назад. Его части нашли бойцы Нацгвардии, привлеченные к поискам. Устройство было оснащено спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.

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