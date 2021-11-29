Шестеро людей у лікарні, одна загинула на місці: деталі страшної потрійної аварії під Одесою

З’явилися подробиці про смертельну потрійну ДТП під Одесою.

У понеділок, 29 листопада, на трасі Одеса-Миколаїв біля села Іванове сталася масштабна ДТП за участю трьох легкових автомобілів. Внаслідок аварії одна людина загинула та ще кілька отримали травми різного ступеня тяжкості.

Подробиці подій поділилася пресслужба поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля "ВАЗ-2104" не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де влетів лоб у лоб у легковик "Toyota". Водій "ВАЗ-2106", який рухався за "японцем", не встиг зреагувати та теж врізався в іномарку.

Поліція повідомляє, що 61-річний пасажир одного з автомобілів загинув на місці. Ще шість осіб віком від 24 до 65 років отримали травми та переломи.

ДТП на трасі Одеса-Миколаїв

У телеграм-каналі "Одеса INFO" додали, що загиблий чоловік після зіткнення вилетів через переднє скло і потрапив під колеса "шістки". Також там кажуть, що постраждалих було семеро.

Варто зазначити, що на цій же трасі напередодні сталася ще одна масштабна ДТП за участю чотирьох багатотонних вантажівок. Тоді одна людина загинула та одна постраждала.