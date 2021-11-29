Шесть человек в больнице, один погиб на месте: детали страшной тройной аварии под Одессой
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Появились подробности о смертельном тройном ДТП под Одессой.
В понедельник, 29 ноября, на трассе Одесса-Николаев возле села Иваново произошло масштабное ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии один человек погиб и еще несколько получили травмы различной степени тяжести.
Деталями происшествия поделилась пресс-служба полиции Одесской области.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля "ВАЗ-2104" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где влетел лоб в лоб в легковушку "Toyota". Водитель двигавшегося за "японцем" "ВАЗ-2106" не успел среагировать и тоже врезался в иномарку.
Полиция сообщает, что 61-летний пассажир одного из автомобилей погиб на месте. Еще шесть человек в возрасте от 24 до 65 лет получили травмы и переломы.
В телеграм-канале "Одесса INFO" добавили, что погибший мужчина после столкновения вылетел через переднее стекло и угодил под колеса "шестерки". Также там говорят, что пострадавших было семеро.
Стоит отметить, что на этой же трассе накануне случилось еще одно масштабное ДТП с участием четырех многотонных грузовиков. Тогда один человек погиб и один пострадал.
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