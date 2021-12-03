Рвонув газовий балон: під Одесою прогримів вибух, постраждав чоловік (фото)

Чоловіка терміново госпіталізували медики

Вранці у п’ятницю, 3 грудня, у селі під Одесою стався вибух газового балона, внаслідок чого постраждала одна людина.

Фото з місця подій опублікувало місцеве управління ДСНС, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що інцидент трапився близько 11 години на вулиці Садовій у селі Широка Балка Одеської області, — це лише за 30 кілометрів від Одеси.

Місце вибуху на карті

На літній кухні вибухнув газовий балон, через що помешкання зруйнувалося і постраждав чоловік.

Рятувальники оперативно передали потерпілого медикам "швидкої" допомоги.

На фото з місця подій видно, як постраждала ділянка:

Вибухом рознесло літню кухню

Усюди залишилися уламки та мотлох

Чоловіка забрали медики

Як повідомляв "Телеграф", на жаль, із настанням холодів зовсім не рідкісними стали трагічні випадки, пов’язані зі спробами людей обігріти житло. Зокрема, днями в Ізмаїлі у літньої жінки вибухнула літня кухня, — вона намагалася топити піч бензином.

Але бувають інші причини таких інцидентів. Так, в Одесі кілька днів тому згоріла квартира через електрогенератор, який встановили, щоб забезпечити безперебійну роботу кисневого концентратора для хворої на коронавірус жінки.