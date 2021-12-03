Рвонув газовий балон: під Одесою прогримів вибух, постраждав чоловік (фото)
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Чоловіка терміново госпіталізували медики
Вранці у п’ятницю, 3 грудня, у селі під Одесою стався вибух газового балона, внаслідок чого постраждала одна людина.
Фото з місця подій опублікувало місцеве управління ДСНС, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що інцидент трапився близько 11 години на вулиці Садовій у селі Широка Балка Одеської області, — це лише за 30 кілометрів від Одеси.
На літній кухні вибухнув газовий балон, через що помешкання зруйнувалося і постраждав чоловік.
Рятувальники оперативно передали потерпілого медикам "швидкої" допомоги.
На фото з місця подій видно, як постраждала ділянка:
Як повідомляв "Телеграф", на жаль, із настанням холодів зовсім не рідкісними стали трагічні випадки, пов’язані зі спробами людей обігріти житло. Зокрема, днями в Ізмаїлі у літньої жінки вибухнула літня кухня, — вона намагалася топити піч бензином.
Але бувають інші причини таких інцидентів. Так, в Одесі кілька днів тому згоріла квартира через електрогенератор, який встановили, щоб забезпечити безперебійну роботу кисневого концентратора для хворої на коронавірус жінки.
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