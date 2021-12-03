Рванул газовый баллон: под Одессой прогремел взрыв, пострадал мужчина (фото)

Мужчину срочно госпитализировали медики

Утром в пятницу, 3 декабря, в селе под Одессой случился взрыв газового баллона, вследствие чего пострадал один человек.

Фото с места событий опубликовало местное управление ГСЧС, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что инцидент случился около 11 часов на улице Садовой в селе Широкая Балка Одесской области, — это всего в около 30 километрах от Одессы.

Место взрыва на карте

На летней кухне взорвался газовый баллон, из-за чего помещение разрушилось и пострадал мужчина.

Спасатели оперативно передали пострадавшего медикам "скорой" помощи.

На фото с места событий видно, как пострадал участок:

Взрывом разнесло летнюю кухню

Всюду остались обломки и хлам

Мужчину увезли медики

Как сообщал "Телеграф", к сожалению, с наступлением холодов совсем не редкими стали трагические случаи, связанные с попытками людей обогреть жилище. В частности, на днях в Измаиле у пожилой женщины взорвалась летняя кухня, — она пыталась топить печь бензином.

Но бывают и другие причины таких инцидентов. Так, в Одессе несколько дней назад сгорела квартира из-за электрогенератора, который установили, чтобы обеспечить бесперебойную работу кислородного концентратора для большой коронавирусом женщины.