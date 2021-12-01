Топила піч бензином: на Одещині під час вибуху у будинку постраждала бабуся (фото, відео)

Постраждалу жінку терміново госпіталізували

У місті Ізмаїл Одеської області стався вибух у будинку, внаслідок чого розпочалася ще й пожежа. Постраждала літня жінка.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибух стався близько 11:30 1 грудня на вулиці Пирогова в Ізмаїлі.

По прибуттю з’ясувалося, що пожежа охопила надвірну споруду, розташовану поруч з приватним житловим будинком. Судячи з опублікованих кадрів, горіла літня кухня. Вогонь вдалося ліквідувати за 15 хвилин.

Крім того, на подвір’ї рятувальники знайшли та врятували літню жінку — власницю будинку. Її одразу передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Ймовірною причиною вибуху, який спровокував пожежу, називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі — жінка розтоплювала піч за допомогою бензину.

Стався вибух у літній кухні

З'ясувалося, що вибухнула піч

Рятувальники загасили пожежу, яку спровокував вибух

На подвір'ї знайшли літню жінку

Постраждалу одразу передали медикам

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у місті Нова Одеса Миколаївської області 27 листопада стався вибух у житловій багатоповерхівці. Жертвами вибуху стали троє осіб. За попередньою інформацією, смертельний вибух стався через витік газу у квартирі пенсіонерів. Що про це відомо — читайте у матеріалі.