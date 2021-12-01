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Топила піч бензином: на Одещині під час вибуху у будинку постраждала бабуся (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Наслідки вибуху у будинку в Ізмаїлі Новина оновлена 01 грудня 2021, 14:40
Наслідки вибуху у будинку в Ізмаїлі

Постраждалу жінку терміново госпіталізували

У місті Ізмаїл Одеської області стався вибух у будинку, внаслідок чого розпочалася ще й пожежа. Постраждала літня жінка.

 За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибух стався близько 11:30 1 грудня на вулиці Пирогова в Ізмаїлі.

По прибуттю з’ясувалося, що пожежа охопила надвірну споруду, розташовану поруч з приватним житловим будинком. Судячи з опублікованих кадрів, горіла літня кухня. Вогонь вдалося ліквідувати за 15 хвилин.

 

Крім того, на подвір’ї рятувальники знайшли та врятували літню жінку — власницю будинку. Її одразу передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Ймовірною причиною вибуху, який спровокував пожежу, називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі — жінка розтоплювала піч за допомогою бензину. 

Стався вибух у літній кухні
Стався вибух у літній кухні
З'ясувалося, що вибухнула піч
З'ясувалося, що вибухнула піч
Рятувальники загасили пожежу, яку спровокував вибух
Рятувальники загасили пожежу, яку спровокував вибух
На подвір'ї знайшли літню жінку
На подвір'ї знайшли літню жінку
Постраждалу одразу передали медикам
Постраждалу одразу передали медикам

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у місті Нова Одеса Миколаївської області 27 листопада стався вибух у житловій багатоповерхівці. Жертвами вибуху стали троє осіб. За попередньою інформацією, смертельний вибух стався через витік газу у квартирі пенсіонерів. Що про це відомо — читайте у матеріалі.

Теги:
#Пожежа #Вибух #Одеська область #Ізмаїл #ГСЧС
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