Топила піч бензином: на Одещині під час вибуху у будинку постраждала бабуся (фото, відео)
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Постраждалу жінку терміново госпіталізували
У місті Ізмаїл Одеської області стався вибух у будинку, внаслідок чого розпочалася ще й пожежа. Постраждала літня жінка.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибух стався близько 11:30 1 грудня на вулиці Пирогова в Ізмаїлі.
По прибуттю з’ясувалося, що пожежа охопила надвірну споруду, розташовану поруч з приватним житловим будинком. Судячи з опублікованих кадрів, горіла літня кухня. Вогонь вдалося ліквідувати за 15 хвилин.
Крім того, на подвір’ї рятувальники знайшли та врятували літню жінку — власницю будинку. Її одразу передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Ймовірною причиною вибуху, який спровокував пожежу, називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі — жінка розтоплювала піч за допомогою бензину.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у місті Нова Одеса Миколаївської області 27 листопада стався вибух у житловій багатоповерхівці. Жертвами вибуху стали троє осіб. За попередньою інформацією, смертельний вибух стався через витік газу у квартирі пенсіонерів. Що про це відомо — читайте у матеріалі.
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