Вирулив на зустрічку: під Одесою автобус зіштовхнувся з легковиком (фото)

Серед постраждалих є один неповнолітній

Увечері 26 грудня на трасі Одеса-Миколаїв сталася серйозна аварія за участю пасажирського мікроавтобуса. Втративши контроль над транспортним засобом, водій вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем BMW.

Подробиці повідомляють у пресслужбі поліції Одеської області.

Відомо, що лише у маршрутці Mersedes на момент зіткнення перебувало 12 людей, включаючи пасажирів. Чи супроводжував хтось водія легкового авто, не повідомляється.

Натомість відомо, що внаслідок потужного зіткнення мікроавтобус перевернуло на бік, через що постраждали люди.

Мікроавтобус мало не перекинуло на дах

У лікарню з різними травмами потрапило щонайменше п’ять людей: обидва водії, а також троє пасажирів Mersedes. Одному з потерпілих ще не виповнилося вісімнадцяти.

Легковик також ізурований

Пригода сталася на території Одещини, на 234 км дороги Одеса-Миколаїв. Що саме спричинило трагедію, належить з’ясувати спеціалістам із правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав ще про одну нічну аварію, яка сталася на Київщині. У цій ДТП, що сталася під Білою Церквою, на жаль, загинув неповнолітній юнак. Він був у автомобілі разом зі своїм дядьком, якому вдалося вижити.