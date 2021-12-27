Рус

Вирулив на зустрічку: під Одесою автобус зіштовхнувся з легковиком (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
126
Мікроавтобус від удару перевернуло на бік Новина оновлена 27 грудня 2021, 07:41
Мікроавтобус від удару перевернуло на бік

Серед постраждалих є один неповнолітній

Увечері 26 грудня на трасі Одеса-Миколаїв сталася серйозна аварія за участю пасажирського мікроавтобуса. Втративши контроль над транспортним засобом, водій вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем BMW.

Подробиці повідомляють у пресслужбі поліції Одеської області.

Відомо, що лише у маршрутці Mersedes на момент зіткнення перебувало 12 людей, включаючи пасажирів. Чи супроводжував хтось водія легкового авто, не повідомляється.

Натомість відомо, що внаслідок потужного зіткнення мікроавтобус перевернуло на бік, через що постраждали люди.

Мікроавтобус мало не перекинуло на дах
Мікроавтобус мало не перекинуло на дах

У лікарню з різними травмами потрапило щонайменше п’ять людей: обидва водії, а також троє пасажирів Mersedes. Одному з потерпілих ще не виповнилося вісімнадцяти.

Легковик також ізурований
Легковик також ізурований

Пригода сталася на території Одещини, на 234 км дороги Одеса-Миколаїв. Що саме спричинило трагедію, належить з’ясувати спеціалістам із правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав ще про одну нічну аварію, яка сталася на Київщині. У цій ДТП, що сталася під Білою Церквою, на жаль, загинув неповнолітній юнак. Він був у автомобілі разом зі своїм дядьком, якому вдалося вижити.

Теги:
#ДТП #Аварія #Одеська область #Постраждалі #Траса &quot;Одеса-Миколаїв&quot;
Ймовірно, коронавірус в Україні потроху йде на спад
Здоров'я
Кількість хворих дивує: свіжа статистика COVID-19 на 27 грудня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ймовірно, коронавірус в Україні потроху йде на спад
Кількість хворих дивує: свіжа статистика COVID-19 на 27 грудня
Дата публікації
Категорія
Постраждалий перебуває у досить важкому стані
На Донбасі чергове загострення: окупанти поранили ще одного українця
Дата публікації
Категорія
Намагайтеся в Новий рік пити спиртне помірно протягом всього вечора
Українцям дали поради, як правильно пити у свята
Дата публікації
Категорія
У перші дні 2022 року в Україні потеплішає
Новий рік із відлигою: якою буде погода в Україні цього тижня
Дата публікації
Категорія
Рамзан Кадиров
Кадиров захотів приєднати Україну до Чечні: йому нагадали про бої за ДАП (відео)