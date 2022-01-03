Щоб не дісталися нікому: в Одесі зіпсували та кинули на вулиці тисячі непроданих ялинок (фото)

Дерева мали переробити на добрива та підстилку для тварин, однак це не вдасться через солярку

У Одесі після Нового року на вулицях міста комунальники назбирали понад 5 тисяч покинутих недобросовісними торговцями ялинок. Влада міста мала переробити їх на добрива, але дерева виявилися непридатними, адже їх полили соляркою.

Про це повідомила адміністрація Суворовського району Одеси, де покинутих ялинок нарахували аж 2,5 тисячі штук.

"Співробітники УК "Суворовський" прибрали понад 2,5 тисячі покинутих напередодні нового року дерев з вулиць Бочарова, Висоцького, Заболотного, Марсельська, Семена Палія. Усі дерева відвезені на смітник, використовувати для тварин не можна. Перед тим, як кинути ялинки, продавці полили їх солярою", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що найбільше ялинок покинули у Приморському та Суворовському районах. Їх нарахували понад 5 тисяч. Жителі міста, м’яко кажучи, були не у захваті від такого стану речей, однак ситуацію трохи рятувала можливість переробки зрубаних дерев на добрива.

Коли стало відомо, що недобросовісні торговці полили дерева соляркою, то місцеві жителі почали вимагати заборони на продаж ялинок та знайти винних підприємців, які кинули ті дерева серед вулиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які дивовижні ялинки нарядили у регіонах України.