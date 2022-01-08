Майже весна: в Одесі зацвіли проліски (фото)

Містяни фотографують цвітіння перших квітів

Жителі Одеси вже кілька днів радіють теплій весняній погоді, яка навіть спровокувала цвітіння перших весняних квітів — пролісків.

Незвичне природне явище в одному з дворів мікрорайону Черемхи вдалося зафіксувати місцевому жителю Володимир Яценко та оприлюднити фотографії на своїй сторінці в соцмережі.

В Одесі розпустилися перші проліски

Перші весняні квіти помітили на Черемхах

Одесит опублікував фото перших квітів у соцмережі

Відзначимо, що попри затяжне потепління, яке спровокувало появу перших квітів в Одесі, вже найближчими днями поступово похолодає. Тож спрогнозувати, чи вдасться вижити січневим проліскам під час суворих морозів, поки що не ясно.

За повідомленням синоптиків сайту Sinoptik.ua вже з перших днів наступного тижня погода у місті зміниться. Температурні стовпчики повільно, але впевнено поповзуть донизу.

Вже у прийдешній вівторок, 11 січня, по місту очікується до -3 градусів морозу вночі. При цьому вдень температура повітря не прогріватиметься більше, аніж 2 градуси із позначкою "плюс".

Погода в Одесі на наближчі дні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в кількох районах Одеси продавці новорічних дерев зіпсували та покинули непродані ялинки прямо на вулицях міста. Попри те, що тисячі дерев, які залишилися після святкування новорічних свят, повинні були переробити на добрива або використати як підстилку для тварин, зробити це, на жаль, не вдасться, адже вони повністю зіпсовані — їх облили соляркою.