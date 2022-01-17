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Убив за холодець: в Одесі 42-річний чоловік загинув через неповернену їжу (фото, відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Затриманий вину визнав, але особливого каяття не виявляє Новина оновлена 17 січня 2022, 15:09
Затриманий вину визнав, але особливого каяття не виявляє

На момент трагедії і жертва, і зловмисник були під впливом алкоголю.

У вівторок, 17 січня, в Одесі стало відомо про вбивство 42-річного місцевого жителя, який отримав кілька ножових поранень в животі. Своєрідного резонансу справа набула через мотивацію вбивці — покійний начебто відмовлявся повертати позичений посуд з-під холодцю.

Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Інцидент трапився в одному з будинків на вулиці Юрія та Івана Липи між двома товаришами. Обидва чоловіки на момент зустрічі були дуже нетверезі, тож незабаром між ними спалахнула сварка.

Затриманий на допиті у поліції
Затриманий на допиті у поліції

Під час лайки 49-річний одесит поцікавився у молодшого товариша, коли той планує повернути йому посуд із нещодавнього застілля.

"Я в новорічну ніч приніс тарілку холодцю. Тому попросив повернути. Він почав бикувати", — пояснює підозрюваний.

За його словами, він не знайшов варіанта краще, крім як пірнути співрозмовника ножем кілька разів у живіт. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер дорогою до лікарні на руках у лікарів "швидкої".

Поліцейські перевірили всі можливі знаряддя вбивства
Поліцейські перевірили всі можливі знаряддя вбивства

Поліцейські вже вилучили ймовірне знаряддя вбивства, а підозрюваний, чекаючи подальших рішень слідства, поки що перебуває в СІЗО. За скоєння вбивства йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Зазначимо, що це вже другий випадок поножовщини в Одесі за кілька днів. Раніше "Телеграф" розповідав, що у самому центрі міста під час конфлікту з колегою загинув один із двірників. У розпал сварки його вдарили ножем, і він стік кров’ю ще до приїзду медиків.

Раніше ми також писали про жорстоке вбивство 29-річної мешканки Дніпра — її понівечили до невпізнання.

Теги:
#Одеса #Вбивство #Холодець
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