В Одесі чоловік упав у конвульсіях прямо на переході – водії просто об’їжджали його стороною (відео)
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Чоловіка на переході покинула навіть його супутниця.
В Одесі посеред пішохідного переходу раптово впав чоловік, після чого потерпілий почав битися в конвульсіях, а очевидці події просто об’їжджали людину, навіть не спробувавши допомогти.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Х***а Одеса" у вівторок, 18 січня.
Судячи з кадрів, інцидент стався у темну пору доби. На відео знято, як жінка разом із чоловіком йде під руку, а в якийсь момент він зупиняється, нахиляється вниз і різко падає. Після падіння чоловік починає сильно трясти, проте до нього ніхто не поспішає на допомогу, а жінка просто пішла. За хвилину, як постраждалий опинився на землі, до нього таки підійшли троє людей і відтягли з проїжджої частини.
Подальша доля чоловіка, що впав, невідома. Користувачі мережі припустили, що у нього серед дороги міг статися інсульт або приступ епілепсії, проте підтверджених даних про це немає.
Громадяни в коментарях до відео відзначили той факт, що машини просто об’їжджали людину, якій було дуже погано. І навіть оператор, який знімав інцидент на камеру, не спромігся вийти з автомобіля та надати хоч якусь допомогу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі стало відомо про вбивство 42-річного місцевого жителя, який отримав кілька ножових поранень в область живота. Резонанс справа набула через мотивацію вбивці — покійний нібито не хотів повертати позичений посуд з-під холодцю.
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