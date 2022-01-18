Укр

В Одессе мужчина упал в конвульсиях прямо на переходе - водители просто объезжали его стороной (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Мужчина бился в конвульсиях на переходе по улице Комарова в Одессе Новость обновлена 18 января 2022, 12:11
Мужчина бился в конвульсиях на переходе по улице Комарова в Одессе

Мужчину на переходе бросила даже его спутница.

В Одессе посреди пешеходного перехода внезапно упал мужчина, после чего пострадавший начал биться в конвульсиях, а очевидцы происшествия просто объезжали человека, даже не попытавшись оказать помощь.

Соответсвующее видео опубликовал Telegram-канал "Х***ая Одесса" во вторник, 18 января.

Судя по кадрам, инцидент произошел в темное время суток. На видео запечатлено, как женщина вместе с мужчиной идет под руку, а в какой-то момент он останавливается, наклоняется вниз и резко падает. После падения мужчину начинает сильно трясти, однако к нем никто не спешит на помощь. Спустя минуту, как пострадавший оказался на земле, к нему таки подошли три человека и оттащили с проезжей части.

Дальнейшая судьба упавшего мужчины неизвестна. Пользователи сети допустили, что у него посреди дороги мог случиться инсульт или же приступ эпилепсии, однако подтвержденных данных об этом нет.

Граждане в комментариях к видео отметили тот факт, что машины просто объезжали человека, которому явно было очень плохо. И даже оператор, который снимал инцидент на камеру, не удосужился выйти из автомобиля и оказать хоть какую-то помощь.

Ранее "Телеграф" сообщал, в Одессе стало известно об убийстве 42-летнего местного жителя, получившего несколько ножевых ранений в область живота. Резонанс дело получило из-за мотивации убийцы — покойный якобы не хотел возвращать одолженную посуду из-под холодца.

Теги:
#Одесса #Видео #Мужчина #Пострадавший
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