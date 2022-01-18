Сусідів затопило сечею: жінка в Одесі підібрала 37 котів та собаку (відео)

Сусіди скаржаться на жінку правоохоронцям та зоозахисникам.

В Одесі мешканка багатоповерхового будинку завела у власній квартирі 37 котів та собаку, тим самим зробивши життя своїх сусідів нестерпним. Один із них поскаржився, що в нього зі стелі капає сеча, що й спричинило візит до жінки.

Відповідним відео поділився Telegram-канал "Одеса Info".

Відомо, що жінка мешкає у багатоквартирному будинку на селищі Котовського. Їй належить трикімнатна квартира, яка більше нагадує звалище. Судячи з кадрів, квартира настільки захаращена сміттям, що пройти до неї практично неможливо. Ситуацію посилює ще й той факт, що в житло жінка почала стягувати бездомних тварин, яких, найімовірніше, зовсім не доглядає.

Сусіди нарахували десятки дорослих котів та кілька кошенят. У місцевих ЗМІ пишуть, що у квартирі їх живе 37 і ще є один собака.

Такий стан речей зовсім не влаштовує сусідів. Люди скаржаться на жахливий запах і невпинно просять про допомогу як поліцію, так і зоозахисників, проте поки що всі спроби виявилися марними, оскільки сама господиня квартири регулярно приносить додому нових тварин.

Додамо, що користувачі мережі розділили на два табори — вони хочуть рятувати тварин від такої господині, інші — сусідів. Так чи інакше, проблема дуже стурбувала громадян, оскільки деякі з них не з чуток знають про проблемних сусідів.

Варто зазначити, що це далеко не перший подібний випадок в Одесі, коли сусіди роблять нестерпним життя інших домочадців. На вулиці Героїв Прикордонників люди захламили свою квартиру настільки, що потрапити до неї можна лише за допомогою сходів через вікно.