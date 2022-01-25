На рівному місці: авто патрульних потрапило в курйозну аварію в Одесі (відео моменту)

Рух транспортних засобів частково обмежено

На перехресті одеських вулиць автомобіль патрульної поліції став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Унаслідок аварії один з водіїв отримав травми і був госпіталізований до медичного закладу.

Як повідомляють тутешні Telegram-канали, транспортні засоби зіштовхнулися на перетині вулиць Канатної та Пирогівської у вівторок, 25 січня. Наразі рух громадського транспорту на вказаній ділянці заблоковано.

Карта з поміткою, де сталася аварія

Попередньо відомо, що поліцейський Toyota Prius не розминувся із легковим автомобілем марки Honda.

Згідно з інформацією каналу "Одесса сейчас", службовий "Пріус" їхав на червоний сигнал світлофора із увімкненими проблисковими маячками, а "Хонда" в цей момент повертала на вулицю Канатну. Керманич останнього рухався на "зелений", проте пригальмувати не встиг.

ДТП на перехресті в Одесі

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди один з водіїв був травмований, його з місця події госпіталізували до медичного закладу медики "швидкої".

Момент аварії потрапив на відео

У коментарях під публікацією очевидці зазначають, що автомобіль патрульних рушив на "червоне", адже супроводжував карету екстреної швидкої допомоги. На деяких кадрах з місця події її видно.

Коментарі очевидців в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі трапилася смертельна аварія на Київському шосе. В результаті автоподії трагічно загинула молода жінка, яка виявилася дружиною відомого українського футболіста.