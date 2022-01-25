Укр

На ровном месте: авто патрульных попало в курьезную аварию в Одессе (видео момента)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Авария с участием автомобиля патрульных Новость обновлена 25 января 2022, 15:59
Авария с участием автомобиля патрульных

Движение транспортных средств частично ограничено

На перекрестке одесских улиц автомобиль патрульной полиции стал участником ДТП. В результате аварии один из водителей получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщают здешние Telegram-каналы, транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Канатной и Пироговской во вторник, 25 января. В настоящее время движение общественного транспорта на указанном участке заблокировано.

Карта с пометкой, где произошла авария
Карта с пометкой, где произошла авария

На данный момент известно, что полицейский Toyota Prius не разминулся с легковым автомобилем марки Honda.

Согласно информации канала "Одесса сейчас", служебный "Приус" ехал на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками, а "Хонда" в этот момент возвращалась на улицу Канатную. Водитель легковушки двигался на "зеленый", однако притормозить не успел.

ДТП на перекрестке в Одессе
ДТП на перекрестке в Одессе

В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей был травмирован, его с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение медики "скорой".

Момент аварии попал на видео

В комментариях под публикацией очевидцы отмечают, что автомобиль патрульных тронулся на красный, ведь сопровождал карету экстренной скорой помощи. На некоторых кадрах с места происшествия она видна.

Комментарии очевидцев в соцсети
Комментарии очевидцев в соцсети

Ранее "Телеграф сообщал, как в Одессе произошла смертельная авария на Киевском шоссе. В результате автопроисшествия трагически погибла молодая женщина, оказавшаяся женой известного украинского футболиста.

Теги:
#Одесса #ДТП #Авария #Патрульные
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