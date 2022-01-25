На ровном месте: авто патрульных попало в курьезную аварию в Одессе (видео момента)
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Движение транспортных средств частично ограничено
На перекрестке одесских улиц автомобиль патрульной полиции стал участником ДТП. В результате аварии один из водителей получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Как сообщают здешние Telegram-каналы, транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Канатной и Пироговской во вторник, 25 января. В настоящее время движение общественного транспорта на указанном участке заблокировано.
На данный момент известно, что полицейский Toyota Prius не разминулся с легковым автомобилем марки Honda.
Согласно информации канала "Одесса сейчас", служебный "Приус" ехал на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками, а "Хонда" в этот момент возвращалась на улицу Канатную. Водитель легковушки двигался на "зеленый", однако притормозить не успел.
В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей был травмирован, его с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение медики "скорой".
В комментариях под публикацией очевидцы отмечают, что автомобиль патрульных тронулся на красный, ведь сопровождал карету экстренной скорой помощи. На некоторых кадрах с места происшествия она видна.
Ранее "Телеграф сообщал, как в Одессе произошла смертельная авария на Киевском шоссе. В результате автопроисшествия трагически погибла молодая женщина, оказавшаяся женой известного украинского футболиста.
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