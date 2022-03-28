"Заклинило": одесит забив дружину до смерті за пересилання фото з ним коханці (фото, відео)
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Напад гніву коштуватиме чоловікові до 15 років позбавлення волі
Поки в Україні вже другий місяць триває війна, у деяких життя продовжує вирувати побутовими пристрастями, — так, в Одесі чоловік убив дружину через те, що вона зв’язалася з його коханкою.
Деталі інциденту оприлюднила одеська обласна поліція, повідомляє "Телеграф".
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Зазначається, що трагедія сталася у Київському районі Одеси.
40-річна жінка зробила селфі зі сплячим 36-річним чоловіком, після чого надіслала фото його новій дівчині, яка у свою чергу переслала його чоловікові.
Коли той прокинувся і побачив це, то втратив над собою контроль, розбив смартфон дружини, після чого почав її бити, пошкодження були такими серйозними, що жінка померла.
Після цього він кілька днів розмірковував, що робити з тілом, поки близькі сім’ї не запідозрили недобре і не звернулися до поліції.
"Мене просто заклинило", — пояснювався перед правоохоронцями чоловік.
Виявилося, що раніше він уже був засуджений за вбивство. За новим обвинуваченням йому загрожує ще до 15 років ув’язнення.
Варто зауважити, що останні тижні українці все ж таки об’єдналися у боротьбі з окупантами, і кількість випадків насильства між один одним серйозно зменшилася.
Як повідомляв "Телеграф", зовсім недавно під Ірпенем Київської області росіяни розстріляли сімейну пару, яка намагалася евакуюватися.
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