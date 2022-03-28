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"Заклинило": одесит забив дружину до смерті за пересилання фото з ним коханці (фото, відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Раніше затриманий вже був засуджений за вбивство Новина оновлена 28 березня 2022, 12:06
Раніше затриманий вже був засуджений за вбивство

Напад гніву коштуватиме чоловікові до 15 років позбавлення волі

Поки в Україні вже другий місяць триває війна, у деяких життя продовжує вирувати побутовими пристрастями, — так, в Одесі чоловік убив дружину через те, що вона зв’язалася з його коханкою.

Деталі інциденту оприлюднила одеська обласна поліція, повідомляє "Телеграф".

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Зазначається, що трагедія сталася у Київському районі Одеси.

40-річна жінка зробила селфі зі сплячим 36-річним чоловіком, після чого надіслала фото його новій дівчині, яка у свою чергу переслала його чоловікові.

Коли той прокинувся і побачив це, то втратив над собою контроль, розбив смартфон дружини, після чого почав її бити, пошкодження були такими серйозними, що жінка померла.

Після цього він кілька днів розмірковував, що робити з тілом, поки близькі сім’ї не запідозрили недобре і не звернулися до поліції.

Тіло жінки лежало у квартирі ще кілька днів
Тіло жінки лежало у квартирі ще кілька днів

"Мене просто заклинило", — пояснювався перед правоохоронцями чоловік.

Виявилося, що раніше він уже був засуджений за вбивство. За новим обвинуваченням йому загрожує ще до 15 років ув’язнення.

Чоловіка успішно затримали
Чоловіка успішно затримали

Варто зауважити, що останні тижні українці все ж таки об’єдналися у боротьбі з окупантами, і кількість випадків насильства між один одним серйозно зменшилася.

Як повідомляв "Телеграф", зовсім недавно під Ірпенем Київської області росіяни розстріляли сімейну пару, яка намагалася евакуюватися.

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#Одеса #Вбивство
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