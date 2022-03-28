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"Заклинило": одессит забил жену до смерти за пересылку фото с ним любовнице (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Ранее задержанный уже был судим за убийство Новость обновлена 28 марта 2022, 12:06
Ранее задержанный уже был судим за убийство

Приступ гнева будет стоить мужчине до 15 лет лишения свободы

Пока в Украине уже второй месяц идет война, у некоторых жизнь продолжает бурлить бытовыми страстями, — так, в Одессе мужчина убил жену за то, что она связалась с его любовницей.

Детали инцидента обнародовала одесская областная полиция, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что трагедия случилась в Киевском районе Одессы.

40-летняя женщина сделала селфи со спящим 36-летним мужем, после чего отправила фото его новой девушке, которая в свою очередь переслала его мужчине.

Когда тот проснулся и увидел это, то потерял над собой контроль, разбил смартфон жены, после чего стал ее бить, — повреждения были такими серьезными, что женщина умерла.

После этого он несколько дней размышлял, что делать с телом, пока близкие семьи не заподозрили неладное и не обратились в полицию.

Тело женщины лежало в квартире еще несколько дней
Тело женщины лежало в квартире еще несколько дней

"Меня просто заклинило", — объяснялся перед правоохранителями мужчина.

Оказалось, что ранее он уже был судим за убийство. По новому обвинению ему грозит еще до 15 лет лишения свободы.

Мужчину успешно задержали
Мужчину успешно задержали

Стоит заметить, что последние недели украинцы все же объединились в борьбе с оккупантами, и число случаев насилия отношении друг друга серьезно уменьшилось.

Как сообщал "Телеграф", совсем недавно под Ирпенем Киевской области россияне расстреляли семейную пару, которая пыталась эвакуироваться.

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#Одесса #Убийство
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