Укр

В россии зарезали всю семью миллиардера, в том числе двоих детей

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Полиция на месте трагедии Новость обновлена 24 марта 2022, 08:18
Полиция на месте трагедии

По одной из версий, бизнесмен мог убить себя и свою семью.

В россии нашли мертвой семью миллиардера Василий Мельников.

Как сообщают российские СМИ, женщина, мужчина и их двое детей были зарезаны в элитной квартире в центре Нижнего Новгорода.

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Уточняется, что мужчине было 43 года, его супруге — 41, а погибшим мальчикам — десять и четыре года. У погибших детей и женщины зафиксированы ножевые ранения. Тело мужчины находилось в ванной. Приходящая няня обнаружила трупы и вызвала полицию.

Погибший мужчина — владелец компании "Медстом" Василий Мельников, занимавшейся поставками оборудования и расходных материалов для лабораторий и медучреждений. По одной из версий, бизнесмен страдал депрессией из-за финансового краха и совершил расширенный суицид — убил свою жену и детей, после чего покончил с собой.

Как сообщают региональные издания, Мельников сильно переживал из-за падения курса рубля и санкций, которые сильно ударили по бизнесу. В его поведении были замечены странности. Он якобы неоднократно намекал, что думает о самоубийстве и о том, что планирует забрать в мир иной свою семью.

Перед трагедией он отдыхал на Мальдивских островах, где якобы обращался к психологу, который прописал ему транквилизаторы.

Накануне бизнесмен отправил одному из сотрудников сообщение с просьбой похоронить его там, где была похоронена его мать. "Ключ под ковриком, дверь не ломайте", – также было написано в этом сообщении.

Еще одной версией правоохранители считают возможное убийство. У Мельникова был конфликт с бывшим партнером на почве дележа бизнеса. Одно время он даже нанимал себе телохранителя.

Отметим, что российские олигархи, попавшие под санкции из-за войны, которую развязала россия, теряют свое имущество за рубежом и становятся банкротами. Так, совладелец "Альфабанка", сооснователь компании LetterOne Михаил Фридман уже пожаловался на отсутствие денег.

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#Россия #Нижний Новгород #Олигархи
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