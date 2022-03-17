Укр

Олигарх из рф пожаловался, что из-за санкций ему придется самому убираться дома

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Фридман стал олигархом без денег Новость обновлена 17 марта 2022, 13:12
Фридман стал олигархом без денег

Финансовое состояние бизнесмена постоянно ухудшается

Заморозка банковских счетов из-за санкций западных стран привела многих российских богачей в ужас. Среди них — и совладелец "Альфабанка", сооснователь компании LetterOne Михаил Фридман, который ранее поддержал Украину в войне с россией, а теперь жалуется на отсутствие денег.

Об этом он рассказ во время интервью с журналисткой издания Bloomberg.

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По его словам, у него нет огромного количества недвижимости по всему миру или яхт, он якобы владеет исключительно домами в Москве и Лондоне, а также квартирой родителей на территории Латвии. Еще у него в распоряжении была квартира во Львове, что ранее принадлежала его родителям (сам он родился в Украине — ред.). Сейчас же в ней живут беженцы, на что олигарх лично дал разрешение.

Тем не менее на отсутствие денег Фридман все равно жалуется, хотя и уточняет, что украинцам сейчас намного хуже. Впрочем, сейчас его забота — попытки понять, как платить по мелким счетам, к примеру — уборщице.

"Может, мне самому убираться в доме? — нервно спрашивает он. — Без проблем. Когда я был студентом, то жил в маленькой комнате общежития с четырьмя парнями, но через 35 лет это неожиданно".

Фридман заявляет, что собирается оспаривать санкции Евросоюза. И называет себя "пленником", оказавшись в Лондоне с арестованными денежными счетами. Сейчас его финансовая ситуация становится все хуже и хуже.

"Я не знаю, как жить, — признался он в разговоре с журналисткой. — Я не знаю. Я действительно не знаю".

Напомним, что Михаил Фридман недавно попал в общий санкционный список с прихвостнями путина Дмитрием Песковым и сергеем шойгу. Великобритания ограничила доступ к иностранным активам для почти 400 граждан россии.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Война #Михаил Фридман
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