В росії зарізали всю сім’ю мільярдера, у тому числі двох дітей

За однією з версій, бізнесмен міг убити себе та свою сім’ю.

У росії знайшли мертвою сім’ю мільярдера Василь Мельников.

Як повідомляють російські ЗМІ, жінка, чоловік та їх двоє дітей були зарізані в елітній квартирі у центрі Нижнього Новгорода.

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Уточнюється, що чоловікові було 43 роки, його дружині – 41, а загиблим хлопчикам – десять і чотири роки. У загиблих дітей та жінки зафіксовано ножові поранення. Тіло чоловіка було у ванній. Няня, яка прийшла вранці, виявила трупи та викликала поліцію.

Загиблий чоловік — Василь Мельников власник компанії "Медстом", яка займалася постачанням обладнання та матеріалів для лабораторій та медустанов. За однією з версій, бізнесмен страждав на депресію через фінансовий крах і вчинив розширений суїцид — убив свою дружину і дітей, після чого наклав на себе руки.

Як повідомляють регіональні видання, Мельников сильно переживав через падіння курсу рубля та санкції, які сильно вдарили по бізнесу. У його поведінці було багато дивного. Він нібито неодноразово натякав, що думає про самогубство і про те, що планує забрати у інший світ свою сім’ю.

Перед трагедією він відпочивав на Мальдівських островах, де нібито звертався до психолога, який прописав йому транквілізатори.

Напередодні бізнесмен відправив одному із співробітників повідомлення з проханням поховати його там, де було поховано його матір. "Ключ під килимком, двері не ламайте", — також написано в цьому повідомленні.

Ще однією версією правоохоронці вважають можливе вбивство. Мельников мав конфлікт із колишнім партнером по бізнесу. У свій час він навіть наймав собі охоронця.

Зазначимо, що російські олігархи, які потрапили під санкції через війну, яку розв’язала росія, втрачають своє майно за кордоном і стають банкрутами. Так, співвласник "Альфабанку", співзасновник компанії LetterOne Михайло Фрідман вже поскаржився на відсутність грошей.