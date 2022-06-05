Україна втратила героїчного офіцера: загинув комбат, кавалер ордену Богдана Хмельницького

Чоловік загинув у боях на Миколаївщині

У понеділок, 6 червня, Одещина попрощається із черговим загиблим земляком, який віддав своє життя за краще майбутнє України. Підполковника Сергія Дердугу, який був комбатом морської піхоти, проведуть в останню путь біля одеського Будинку офіцерів.

Трагічну звістку про загибель військовослужбовця повідомив на своїй Facebook-сторінці ще один боєць ЗСУ, відомий український блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"). Також своїми емоціями з приводу смерті комбата поділилися і одеська волонтерка Наталія Делієва.

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Сергій Дердуга очолював 18-й батальон 35-ї бригади морської піхоти. Із життя пішов у званні підполковника. На фронті проти російських загарбників чоловік воював із 2014-го. Восени того ж року отримав першу серйозну нагороду — орден Богдана Хмельницького третього ступеня. За два роки, вже у 2016-у, був удостоєний медалі "Захиснику Вітчизни".

На жаль, серце Сергія Миколайовича перестало битися під час боїв на Миколаївщині у перші дні літа.

Сергій Дердуга

"Він був неймовірною людиною, — пише про покійного Наталія Делієва. — Його серце було наповнене великою любов’ю до України, як джерела тих цінностей, на яких базується мужність, витривалість, сила, відвага".

Церемонію прощання із підполковником Дердугою проведуть біля Будинку офіцерів, що на Пироговській вулиці в Одесі.

Вічна пам'ять героям! Україна не забуде!

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті відомого українського спортсмена, який мав не один титул європейських і світових змагань.

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