Росіяни рознесли ракетами курортне селище під Одесою (відео наслідків)

Російські окупанти не роблять різниці між військовими та мирними об’єктами

Ранок вівторка, 26 липня, для жителів Одещини почався з сигналів повітряної тривоги, що повторюються. Це не дивно, адже росіяни зробили кілька спроб обстріляти регіон, один із яких увінчався для них успіхом. Декілька крилатих ракет вдарили по курортному селищу Затока, рознісши щонайменше чотири житлові будинки. У деяких із них після влучення почалася пожежа.

Подробиці повідомили в оперативному командуванні "Південь", а також в одеському виданні "Думська". На місце інциденту оперативно виїхали співробітники рятувальних та інших муніципальних служб – для оцінювання ситуації та усунення наслідків атаки.

На щастя, ракетний удар по Затоці, яка знаходиться за 50 км від Одеси, обійшовся без жертв. Відомо, що лише одна людина була травмована, їй надано всю необхідну медичну допомогу.

Затока на карті України

На місці влучення ракет відбувається справжній хаос — будинки, знайомі багатьом відпочивальникам, перетворилися на руїни, розлетівшись на тріски та цеглинки.

Вуличні дороги посипані уламками будівель та дрібним склом.

На удар по Одещині відреагував навіть глава держави Володимир Зеленський.

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали і жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам із рф ЗАХОТІЛОСЯ ПОСТРІЛЯТИ. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", - зазначив він у Instagram, опублікувавши відео із зруйнованого селища.

Повідомляється, що ракети були запущені із стратегічної російської авіації, яку підняли над Чорним морем.

Нагадаємо, що від атак окупантів вранці 26 липня також постраждав і Миколаїв. За словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ракетами намагалися бити прицільно по одному і тому самому місцю.