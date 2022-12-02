У центрі Одеси пролунав вибух, багато поліції та швидких: подробиці та відео
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Відео з місця події опублікували у соцмережах
Сьогодні, 2 грудня, в Одесі на розі вулиць М’ясоїдівської та Прохоровської пролунав вибух. Про це повідомляють у соціальних мережах.
За попередньою інформацією, невідомі особи під час їхнього затримання співробітниками правоохоронних органів покинули гранату, яка в результаті вибухнула. На місці подій зібралося багато поліцейських, а також співробітників швидкої допомоги.
Відео з місця подій було опубліковано у мережі.
Увага! На відео є нецензурна лексика.
У Telegram-каналі "Думська" повідомляють, що вибух стався на паркуванні будівлі ДСНС, неподалік "Пункту Незламності". Наразі територія оточена співробітниками поліції.
Пізніше з’явилися подробиці поліції. Правоохоронці підтверджують, що стався вибух ручної гранати, який стався під час огляду затриманого поліцією автомобіля.
Внаслідок пригоди постраждали 8 осіб. 6 з них – співробітники поліції, 2 – цивільні особи. Постраждалих госпіталізували. Стан їхнього здоров’я уточнюється.
Крім того, внаслідок вибуху було пошкоджено припарковані поряд автомобілі.
Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що 30 листопада біля посольства України в Мадриді пролунав вибух. Комендант відкрив підозрілу посилку, яку відправили особисто на ім'я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева, і під час цього почув клацання. Чоловік відкинув пакет і після цього пролунав вибух.
Подробиці встановлюються.