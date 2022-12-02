У центрі Одеси пролунав вибух, багато поліції та швидких: подробиці та відео

Відео з місця події опублікували у соцмережах

Сьогодні, 2 грудня, в Одесі на розі вулиць М’ясоїдівської та Прохоровської пролунав вибух. Про це повідомляють у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, невідомі особи під час їхнього затримання співробітниками правоохоронних органів покинули гранату, яка в результаті вибухнула. На місці подій зібралося багато поліцейських, а також співробітників швидкої допомоги.

Відео з місця подій було опубліковано у мережі.

Увага! На відео є нецензурна лексика.

У Telegram-каналі "Думська" повідомляють, що вибух стався на паркуванні будівлі ДСНС, неподалік "Пункту Незламності". Наразі територія оточена співробітниками поліції.

Фото — Думська

Пізніше з’явилися подробиці поліції. Правоохоронці підтверджують, що стався вибух ручної гранати, який стався під час огляду затриманого поліцією автомобіля.

Внаслідок пригоди постраждали 8 осіб. 6 з них – співробітники поліції, 2 – цивільні особи. Постраждалих госпіталізували. Стан їхнього здоров’я уточнюється.

Крім того, внаслідок вибуху було пошкоджено припарковані поряд автомобілі.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що 30 листопада біля посольства України в Мадриді пролунав вибух. Комендант відкрив підозрілу посилку, яку відправили особисто на ім'я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева, і під час цього почув клацання. Чоловік відкинув пакет і після цього пролунав вибух.

Подробиці встановлюються.