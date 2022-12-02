В центре Одессы прогремел взрыв, много полиции и скорых: подробности и видео
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Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях
Сегодня, 2 декабря, в Одессе на углу улиц Мясоедовской и Прохоровской раздался взрыв. Об этом сообщают в социальных сетях.
По предварительной информации, неизвестные лица во время их задержания сотрудниками правоохранительных органов бросили гранату, которая в результате взорвалась. На месте событий собралось большое количество полицейских, а также сотрудников скорой помощи.
Видео с места событий было опубликовано в сети.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
В Telegram-канале "Думская" сообщают, что взрыв произошел на парковке здания ГСЧС, неподалеку от "Пункта Незламності". Сейчас территория оцеплена сотрудниками полиции.
Позже появились подробности от полиции. Правоохранители подтверждают, что произошел взрыв ручной гранаты произошел во время осмотра задержанного полицией автомобиля.
В результате происшествия пострадали 8 человек. 6 из них — сотрудники полиции, 2 — гражданские лица. Пострадавших госпитализировали. Состояние их здоровья уточняется.
Кроме того, в результате взрыва были повреждены припаркованные рядом автомобили.
Подробности устанавливаются.
Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало о том, что 30 ноября у посольства Украины в Мадриде прогремел взрыв. Комендант открыл подозрительную посылку, которая была отправлена лично на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева, и во время этого услышал щелчок. Мужчина отбросил пакет и после этого раздался взрыв.