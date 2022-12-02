В центре Одессы прогремел взрыв, много полиции и скорых: подробности и видео

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях

Сегодня, 2 декабря, в Одессе на углу улиц Мясоедовской и Прохоровской раздался взрыв. Об этом сообщают в социальных сетях.

По предварительной информации, неизвестные лица во время их задержания сотрудниками правоохранительных органов бросили гранату, которая в результате взорвалась. На месте событий собралось большое количество полицейских, а также сотрудников скорой помощи.

Видео с места событий было опубликовано в сети.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

В Telegram-канале "Думская" сообщают, что взрыв произошел на парковке здания ГСЧС, неподалеку от "Пункта Незламності". Сейчас территория оцеплена сотрудниками полиции.

Фото - Думская

Позже появились подробности от полиции. Правоохранители подтверждают, что произошел взрыв ручной гранаты произошел во время осмотра задержанного полицией автомобиля.

В результате происшествия пострадали 8 человек. 6 из них — сотрудники полиции, 2 — гражданские лица. Пострадавших госпитализировали. Состояние их здоровья уточняется.

Кроме того, в результате взрыва были повреждены припаркованные рядом автомобили.

Подробности устанавливаются.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало о том, что 30 ноября у посольства Украины в Мадриде прогремел взрыв. Комендант открыл подозрительную посылку, которая была отправлена лично на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева, и во время этого услышал щелчок. Мужчина отбросил пакет и после этого раздался взрыв.