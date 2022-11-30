В посольстве Украины в Мадриде рассказали, что было во взорвавшейся посылке

Посылка сразу вызвала подозрения, поскольку на ней не было обратного адреса

У посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. Один из сотрудников дипведомства открыл "почту" в которой находилось небольшое взрывное устройство.

Стало известно, что посылка была отправлена лично на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева. Речь идет о пакете, размер которого значительно больше, нежели письмо с документами. Конверт вызвал подозрения у секретаря посла, поскольку на нем не было обратного адреса и он был не похожим на почту, которая обычно приходит в адрес дипломатов. Об этом сообщает издание "Европейская правда", ссылаясь на слова Погорельцева.

Посылка была передана секретарем коменданту, который является ответственным, в том числе за охрану посольства.

"В пакете оказалась коробка, так что у коменданта появились подозрения и он сам — чтобы никого не было рядом — вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее откинул, и уже тогда услышал взрыв", – рассказал Сергей Погорельцев.

Посол Украины в Мадриде также отметил, что комендант получил в результате взрыва травмы рук и "что-то вроде контузии". И, несмотря на то, что в посылке находилось небольшое взрывное устройство, последствия могли быть куда серьезнее.

"Я прежде хочу отметить сотрудников посольства, потому что если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо серьезнее", — сказал посол.

Сергей Погорельцев не стал строить предложений относительно того, кто мог быть отправителем этой посылки. В то же время он заверил, что испанские власти обещают приложить все усилия, чтобы установить отправителя.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что чешские друзья Украины предложили "Потушить посольство россии в Праге" после массированных обстрелов нашей страны со стороны рф.